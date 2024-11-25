Обновление Linux добавляет поддержку SD-карт емкостью 128 терабайт

Недавний коммит ядра Linux (6.11) затрагивает ключевые аспекты совместимости и поддержки SD-карт, а именно добавляет поддержку Ultra High-Speed II SD-карт (UHS-II) и Ultra Capacity SD-карт (получивших название SDUC) [h/t Phoronix].
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