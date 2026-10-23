РИА Новости/Виталий Тимкив Россия ослабила ограничения на экспорт дизельного топлива и разрешила нефтяным компаниям поставить на мировые рынки, в том числе в США, до 500 тысяч тонн продукции в октябре.
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