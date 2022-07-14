Власти Нидерландов подтвердили ведение переговоров с США о запрете поставок в Китай литографического оборудования

С 2019 года нидерландский холдинг ASML лишился возможности поставлять в Китай передовое оборудование для литографии со сверхжёстким ультрафиолетовым излучением (EUV), пригодное для выпуска чипов по нормам ниже 10 нм.
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