ИГИЛ* пригрозил организовать теракты на матчах Лиги чемпионов на этой неделе

Грядущие матчи Лиги чемпионов попали в поле зрения террористических организаций. Международная террористическая организация ИГИЛ пригрозила устроить теракты на матчах Лиги чемпионов на этой неделе, сообщает издание Marca.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии