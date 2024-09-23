Клиника «Кивач» уже семь лет входит в десятку лучших санаториев России

В рейтинге ТОП-100 российских здравниц "Кивач" оказалась на 6 позиции. Выяснили, как карельской клинике удалось занять такое высокое место Российская Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья при информационной поддержке Федерального агентства по туризму опубликовала ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности «ТОП – 100 российских здравниц».