В центре Челябинска неисправный троллейбус въехал в легковушку, «сбежав» от тягача

Авария с участием троллейбуса на буксире заблокировала движение электротранспорта в районе ЮУрГУ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 27 января, на пересечении улицы Лесопарковой и проспекта Ленина.
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