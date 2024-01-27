В центре Челябинска неисправный троллейбус въехал в легковушку, «сбежав» от тягача

Авария с участием троллейбуса на буксире заблокировала движение электротранспорта в районе ЮУрГУ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 27 января, на пересечении улицы Лесопарковой и проспекта Ленина.