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«Зенит» забил в 20-м матче РПЛ подряд, повторив свой рекорд

Кассьерра отметился результативными действиями в 9 из 12 матчей. Петербургский «Зенит» забил в 20-м матче Российской Премьер-лиги (РПЛ) подряд, повторив свою рекордную голевую серию в чемпионатах России в 2011—2012 годах.

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