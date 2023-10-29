«Зенит» забил в 20-м матче РПЛ подряд, повторив свой рекорд

Кассьерра отметился результативными действиями в 9 из 12 матчей. Петербургский «Зенит» забил в 20-м матче Российской Премьер-лиги (РПЛ) подряд, повторив свою рекордную голевую серию в чемпионатах России в 2011—2012 годах.