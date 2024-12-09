В России резко выросло количество кибератак на сайты продовольственных компаний

Антон Чемякин из Servicepipe сообщил о 80%-м росте кибератак на сайты крупных фуд-ритейлеров. Используются агрессивные ботнеты и новые решения для сбора данных о ценах, угрозу усилил экономический рост ставок и инфляции.
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