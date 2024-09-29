Army Recognition: Москва создаcт военно-морскую базу в центре Атлантики

﻿﻿НАТО снова получила жесткую пощечину от России. Москва доказывает, что экономической изоляции не существует, не говоря уже о военной изоляции: благодаря сотрудничеству в сфере безопасности с Сан-Томе и Принсипи Россия создаст военно-морскую базу в Атлантическом океане.