В Чечне откроются аптеки с раздельным обслуживанием мужчин и женщин

В Грозном появится сеть аптек Darba Pharmacy, рассказал Кадыров Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в Грозном появится первая сеть аптек Darba Pharmacy, где предусмотрено раздельное обслуживание для мужчин и женщин.
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