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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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День знаний открыл тревожную правду: Приезжие оккупируют целые районы. Коренные жители в меньшинстве

День знаний открыл тревожную правду: Приезжие оккупируют целые районы. Коренные жители в меньшинстве

День знаний открыл тревожную правду. Приезжие оккупируют целые районы. Эта проблема характерна, например, для Екатеринбурга, в отдельных частях которого коренные жители уже остаются в меньшинстве.

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Татьяна Пономарева

А чему удивляться. Русских становится все меньше и меньше. Их  успешно замещают другими народами. И зачем вообще нужен русский язык, когда по русски говорить никто не будет. Русский язык вообще надо отменить в России, так как страна уже не является Россией. Надо сразу остаток русских детей учить, начиная с ясель, таджикскому, узбекскому, азербайджанскому, где какой нации больше живет. Это не они к нам приехали, это мы им мешаемся под ногами, и мешаем жить. Какой поп, такой и приход.