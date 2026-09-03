День знаний открыл тревожную правду: Приезжие оккупируют целые районы. Коренные жители в меньшинстве

День знаний открыл тревожную правду. Приезжие оккупируют целые районы. Эта проблема характерна, например, для Екатеринбурга, в отдельных частях которого коренные жители уже остаются в меньшинстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В леса Украины пр...
- Мигрант-казах зая...
- Смешные маски над...
только рабочие визы без семьи.
Прекратить приём в школы мигрантов? Они так и будут сидеть на шее у народа? Может пришла пора - народу отстаивать свои права и права детей?
Помогают им (мигрантам ) в этом - русские, но не все, а только сраные русские....Виктор
бесполезно взывать к власти ,она же и создала эту вакханалию с мигрантами.
А чему удивляться. Русских становится все меньше и меньше. Их успешно замещают другими народами. И зачем вообще нужен русский язык, когда по русски говорить никто не будет. Русский язык вообще надо отменить в России, так как страна уже не является Россией. Надо сразу остаток русских детей учить, начиная с ясель, таджикскому, узбекскому, азербайджанскому, где какой нации больше живет. Это не они к нам приехали, это мы им мешаемся под ногами, и мешаем жить. Какой поп, такой и приход.
Сколько можно это терпеть?. А чем занимается министр образования? Деньги зарабатывает на старость? Твари продажные