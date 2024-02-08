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Нетаньяху готов побеждать ХАМАС без помощи США?

Нетаньяху готов побеждать ХАМАС без помощи США?

Военная операция израильской армии в секторе Газа, продолжительность которой 7 февраля перевалила за четырехмесячный рубеж, становится поводом для все больших раздоров между администрацией президента США Джо Байдена и правительством еврейского государства во главе с Биньямином Нетаньяху.

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