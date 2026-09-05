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Газета.ру

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Дмитриев опубликовал кадры встречи Уиткоффа и Кушнера у борта самолета

Дмитриев опубликовал кадры встречи Уиткоффа и Кушнера у борта самолета

Специальный представитель президента России по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества с иностранными государствами, а также руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев опубликовал фотографии встречи специального посланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера у борта самолета в аэропорту Внуково-2.

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