Дмитриев опубликовал кадры встречи Уиткоффа и Кушнера у борта самолета

Специальный представитель президента России по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества с иностранными государствами, а также руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев опубликовал фотографии встречи специального посланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера у борта самолета в аэропорту Внуково-2.