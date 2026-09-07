🧑⚖️В Симферополе директора фирмы осудят за невыплату зарплаты на 1,4 млн рублей С января по октябрь 2024 года руководитель компании полностью не выплачивал зарплату своей сотруднице.
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