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В КХЛ хотят бить буллиты до начала матчей — это самая абсурдная идея в истории. Почему она вредит сборной России?

В КХЛ хотят бить буллиты до начала матчей — это самая абсурдная идея в истории. Почему она вредит сборной России?

Предложение Морозова, которое шокировало.В четверг 10 сентября в московской Барвихе состоялся совет директоров КХЛ.

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