Медик из Архангельска стала участницей нового сезона мейковер-шоу «Рогов в городе»

В первом выпуске нового сезона, который выходит 18 февраля на канале СТС, Александр Рогов преобразит Татьяну ОводовуТатьяна, которой сейчас 41 год, рассказывает, что последние полгода она забыла о себе и постоянно носит одни джинсы.