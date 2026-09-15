В Мексике запустили антимонопольное расследование в отношении национальной футбольной лиги

Национальная антимонопольная комиссия (CNA) Мексики запустила антимонопольное расследование в отношении профессионального футбола страны, в центре которого — отмена системы повышения и понижения в классе между Лигой MX и Ассенсо МХ («Лигой повышения», второй по значимости дивизион национального чемпионата), сообщает ESPN.