В Мексике запустили антимонопольное расследование в отношении национальной футбольной лиги

Национальная антимонопольная комиссия (CNA) Мексики запустила антимонопольное расследование в отношении профессионального футбола страны, в центре которого — отмена системы повышения и понижения в классе между Лигой MX и Ассенсо МХ («Лигой повышения», второй по значимости дивизион национального чемпионата), сообщает ESPN.
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