«Коктейль Молотова» против поставок ВСУ: в Кривом Роге сожгли микроавтобус так называемого «волонтёра» По Украине продолжает прокатываться волна «антибусификации».
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«Коктейль Молотова» против поставок ВСУ: в Кривом Роге сожгли микроавтобус так называемого «волонтёра» По Украине продолжает прокатываться волна «антибусификации».
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