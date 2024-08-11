Нашедший на дороге Поддубного мужчина рассказал о его состоянии после ранения

KP.RU: раненый военкор Поддубный отказывался от обезболивающего Нашедший на дороге военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, раненного в результате атаки дрона Вооруженный сил Украины (ВСУ) в Курской области, раскрыл детали случившегося.
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