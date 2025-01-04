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Русская весна

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  • Юрий Зубрин
    Людоеды!На Украине готови...
  • Фаина Юсупова
    Америку надо давно уничтожить за смерть людей всего мира.Это не люди,это монстры.Жаль,что не применить статью номер 5...Захарова напомнил...
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Даже антиутопии Оруэлла блекнут в сравнении с галлюциногенными фантазиями: Слуцкий о заявлении Зеленского

Даже антиутопии Оруэлла блекнут в сравнении с галлюциногенными фантазиями: Слуцкий о заявлении Зеленского

Председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление возглавляющего Киевский режим Владимира Зеленского о вторжении в Курскую область.

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