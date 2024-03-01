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Закон, порядок, государство

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Свыше тысячи бутылок поддельной водки изъяли правоохранители у троих жителей Кабардино-Балкарии

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Кабардино-Балкарской Республике и регионального УФСБ России пресечена противоправная деятельность троих местных жителей в возрасте 43, 62 и 68 лет, занимавшихся незаконным оборотом контрафактной алкогольной продукции.

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