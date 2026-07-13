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ДумаТВ

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Глава Volkswagen хочет избежать закрытия заводов при сокращении расходов

Глава Volkswagen хочет избежать закрытия заводов при сокращении расходов

Volkswagen не будет закрывать заводы в рамках реструктуризации, заявил гендиректор Оливер Блюм. Затраты в Германии уже снижены на 20%, но рентабельность моделей при высоком спросе все еще слишком низка, поэтому экономия продолжится, хотя и без потери производственных мощностей.

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