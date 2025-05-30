Было плохо, стало хуже: что новые власти за полгода изменили в Сирии

В начале декабря 2024 года исламистская группировка Хайат Тахрир аш-Шам* (ХТШ* – признана террористической организацией в ряде стран, включая Соединенные Штаты, Турцию и Россию, запрещена в РФ) захватила власть в Сирии.
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