В ООН похвалили Россию

Исполняющий обязанности заместителя генерального секретаря ООН по вопросам борьбы с терроризмом Александр Зуев похвалил Россию за сотрудничество с Контртеррористическим управлением (КТУ) всемирной организации.
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