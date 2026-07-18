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В ООН похвалили Россию

В ООН похвалили Россию

Исполняющий обязанности заместителя генерального секретаря ООН по вопросам борьбы с терроризмом Александр Зуев похвалил Россию за сотрудничество с Контртеррористическим управлением (КТУ) всемирной организации.

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