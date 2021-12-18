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Антонов рассказал, почему РФ и Китай укрепляют партнерство

Посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов сообщил, что международная ситуация подталкивает РФ и КНР к усилению стратегического партнерства, но данные меры не свидетельствуют о каких-либо стремлениях в геополитике.

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