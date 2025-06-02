Экипаж танка Т-72Б3М уничтожил пункт управления дронами ВСУ в зоне СВО

Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО).
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