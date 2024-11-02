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Политика как она есть

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В Израиле за утечку секретов арестовали близкого к Нетаньяху человека

На прошлой неделе в Израиле были арестованы несколько подозреваемых в утечке секретных разведданных. Как пишет газета Haaretz, лишь в эту пятницу, 1 ноября, израильский суд разрешил опубликовать информацию об аресте.

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