Звезда сериала «Сладкая жизнь» снялась в полупрозрачном нижнем белье

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Российская актриса Лукерья Ильяшенко снялась в откровенном образе. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).