«Просто свинство!» Лучшим футболистом чемпионата мира должны были признать Месси, а не Родри: заявление Черданцева

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев выразил мнение, что лучшим футболистом чемпионата мира по футболу 2026 года следовало признать не испанского полузащитника Родри, а аргентинского нападающего Лионеля Месси.
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