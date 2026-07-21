SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

188 подписчиков

«Просто свинство!» Лучшим футболистом чемпионата мира должны были признать Месси, а не Родри: заявление Черданцева

«Просто свинство!» Лучшим футболистом чемпионата мира должны были признать Месси, а не Родри: заявление Черданцева

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев выразил мнение, что лучшим футболистом чемпионата мира по футболу 2026 года следовало признать не испанского полузащитника Родри, а аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии