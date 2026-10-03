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Эксперт Кузнецова объяснила, как дело Кристы Пайк повлияет на казни в США

Эксперт Кузнецова объяснила, как дело Кристы Пайк повлияет на казни в США

Дело Кристы Пайк в США может привести к новым судебным спорам вокруг смертной казни и поставить вопрос о применении смертельных инъекций.

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