Доказано: сотовые телефоны безопасны

За последние два десятилетия использование мобильных телефонов стало повсеместным, что вызвало закономерные опасения — не повышает ли постоянное облучение электромагнитными волнами риск развития рака мозга.
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