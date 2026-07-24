Нескучные техно...
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Нескучные технологии

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Доказано: сотовые телефоны безопасны

Доказано: сотовые телефоны безопасны

За последние два десятилетия использование мобильных телефонов стало повсеместным, что вызвало закономерные опасения — не повышает ли постоянное облучение электромагнитными волнами риск развития рака мозга.

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