Россия разработала механизм платежей взносов в ООН в иностранной валюте

Перечисление членских взносов от России в институты ООН и другие международные организации будут осуществляться по иному механизму, рассказал директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев.
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