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Ван И: Китай будет содействовать миру на Украине даже при сложнейших обстоятельствах

Ван И: Китай будет содействовать миру на Украине даже при сложнейших обстоятельствах

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии КНР, член Политбюро Ван И заявил Пекин намерен содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине и не откажется от этого даже при сложнейших обстоятельствах.

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