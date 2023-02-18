Ван И: Китай будет содействовать миру на Украине даже при сложнейших обстоятельствах

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии КНР, член Политбюро Ван И заявил Пекин намерен содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине и не откажется от этого даже при сложнейших обстоятельствах.
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии КНР, член Политбюро Ван И заявил Пекин намерен содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине и не откажется от этого даже при сложнейших обстоятельствах.
Свежие комментарии