Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Андрей
    бандеровцы должны кончиться и кончатся! И никаких больше хрущёвых быть не должно.Мы воюем со 140 м...
  • Михаил Фадеев
    Печально лишь, что не просматривается достойный преемник стареющему лидеру, а избирательное поле в России имеет свойс...Россия, ты за кого?
  • Михаил Фадеев
    А мне нравился. Александреич выработал неповторимый духоподъемный слог публицистического поэта, а муза и тема у него ...Россия, ты за кого?

Акунина (Чхартишвили) внесли в реестр террористов и экстремистов

Акунина (Чхартишвили) внесли в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг (Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации; федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации/отмыванию доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций) включил в реестр террористов и экстремистов литератора-русофоба Бориса Акунина (настоящее имя - Григорий Чхартишвили).

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