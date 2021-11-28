Ты уже взрослый!

Супермаркет, очередь к кассе, передо мной молодая девушка. Тут у неё звонит мобильник. Она поднимает, некоторое время просто слушает и вдруг начинает говорить: — Так, послушай меня! Быстро успокойся! Не истери! Ты слышишь, что я тебе говорю? Покупатели начинают невольно поглядывать в сторону дамочки, а она продолжает: — Прекрати! Ты уже не маленький мальчик, чтобы закатывать такие истерики! Хватит кричать и топать ножками! Окружающие с сочувствием смотрят на бедную девушку — молодая мама утром в субботу по магазинам бегает, а дитё ещё и истерику закатило.