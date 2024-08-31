«Святое воинство Отчизны»: третий ролик проекта рассказывает о Бородинской битве

Команда «Объединенной редакции СМИ» и Смоленской епархии продолжают реализацию проекта «Святое воинство Отчизны»: в наших социальных сетях и на YouTube-канале епархии опубликован третий видеоролик из цикла «Место воинской силы».
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