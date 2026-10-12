Рейтинг покупательной способности зарплат в российских городах по итогам первого полугодия 2026 года

По итогам первого полугодия 2026 года средняя номинальная начисленная зарплата работников организаций в России составила 119,2 тысячи рублей, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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