Самое большое изменение за последние десять лет: как будет выглядеть новый Netflix Максим МорозовДовольны ли вы текущим видом приложения Netflix на вашем телевизоре? Хотя за прошедшие годы мы привыкли к внешнему виду Netflix, он все еще довольно хаотичен.