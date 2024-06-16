Самое большое изменение за последние десять лет: как будет выглядеть новый Netflix Максим МорозовДовольны ли вы текущим видом приложения Netflix на вашем телевизоре? Хотя за прошедшие годы мы привыкли к внешнему виду Netflix, он все еще довольно хаотичен.
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