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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Куриные котлеты с соусом из ряженки

Ингредиенты Куриный фарш — 1 кг Сливочное масло — 450 г Сливки 35%-ные — 30 мл Репчатый лук — 3 головки Картофель — 400 г Молоко — 150 мл Свежие грибы — 300 г Лук-шалот — 30 г Оливковое масло — 60 мл Куриный бульон — 300 мл Ряженка — 400 мл Белые грибы — […] The post Куриные котлеты с соусом из ….

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