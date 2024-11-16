Китайцы построят у границ Казахстана новый город

Инвесторы из Поднебесной заложили в Кыргызстане «торговый город» Манас В Кыргызстане стартуют работы по строительству «торгово-логистического города» Манас, который станет хабом на Новом Шелковом пути Си Цзиньпина.
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