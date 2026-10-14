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Царьград

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Донцов опроверг референдум о переименовании Ленобласти и рост тарифов ЖКХ

Донцов опроверг референдум о переименовании Ленобласти и рост тарифов ЖКХ

Пресс-секретарь губернатора Ленинградской области Никита Донцов 14 октября назвал дезинформацией сведения о возможном переименовании региона через референдум и о готовящемся повышении тарифов ЖКХ на 60%.

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