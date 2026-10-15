2026 году в Волгоградской области выявили около 1,5 тысячи нарушений законов в сфере экологии В регионе системно продолжается работа с незаконным сбросом отходов.
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