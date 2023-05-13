Военное обозрение

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Politico: Нефть из РФ по-прежнему поступает в ЕС в обход санкций

Politico: Нефть из РФ по-прежнему поступает в ЕС в обход санкций

Несмотря на то, что Брюссель всерьёз настроен на усиление ограничительных мер против экспорта нефти из РФ, пытаясь устранить лазейки, позволяющие российскому «чёрному золоту» попадать на европейские рынки, эти меры не дают желаемого результата.

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