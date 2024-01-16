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Под Хабаровском осудили водителя, вытолкнувшего пенсионерку из автобуса

Под Хабаровском осудили водителя, вытолкнувшего пенсионерку из автобуса

Водителя автобуса в Комсомольске-на-Амуре приговорили к 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за то, что он вытолкнул из машины пожилую женщину и оставил ее лежать на земле.

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