Принимать сдержанность Путина за слабость – смертельно: Трамп и Кеннеди предупредили США о последней «красной линии»

S Sobering Отступят. Им нужно отбирать рынки у Китая в Юго-Восточной Азии. Европу они тоже бросят и НАТО.

РУ Раиса Утропова Как- то смотрела американский фильм про ядерную войну. Там осталось несколько человек, вокруг всё выжжено, и остатки техники... Невероятно страшно. Вот и Зеля с наркотиками к этому же стремится. Конечно, Украина нужна амерам, как источник сырья земельного, неужели они думают, что Россия будет на границе?