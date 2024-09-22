Евгений УМЕРЕНКОВ Любое предупреждение о фатальной угрозе, если его произносят многократно, а трагедии не происходит, теряет убедительность.
Принимать сдержанность Путина за слабость – смертельно: Трамп и Кеннеди предупредили США о последней «красной линии»
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S
Sobering
Отступят. Им нужно отбирать рынки у Китая в Юго-Восточной Азии. Европу они тоже бросят и НАТО.
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7 час.
РУ
Раиса Утропова
Как- то смотрела американский фильм про ядерную войну. Там осталось несколько человек, вокруг всё выжжено, и остатки техники... Невероятно страшно. Вот и Зеля с наркотиками к этому же стремится. Конечно, Украина нужна амерам, как источник сырья земельного, неужели они думают, что Россия будет на границе?
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7 час.
Людмила Редько
Можно ведь и без ЯО обойтись - возьмут хуситы и вдруг долбанут каким-нибудь цирконом по какому-нибудь авианосцу или военной базе. А чотакого? Западники же говорят, что оружие передали украм и оружие теперь не их, а украинское, но в эту игру можно ведь играть вдвоем - оружие теперь йеменское, какие к нам претензии?
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7 час.
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