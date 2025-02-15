M**a проложит самый длинный в мире подводный кабель протяжённостью 50 000 км Ком...

M**a проложит самый длинный в мире подводный кабель протяжённостью 50 000 кмКомпания M**a официально объявила о начале работы над масштабным проектом Project Waterworth по прокладке подводного кабеля протяжённостью 50 000 километров.
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