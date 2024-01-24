Ученые раскрыли секрет «идеальной мужской ориентации»

Многие исследования показывают, что мужчины лучше ориентируются на местности, чем женщины. Долгое время это считалось особенностью эволюционного развития, которое требовало от мужчин-охотников определенных навыков.
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