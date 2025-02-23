В Державинском университете начала работу школа "Администратор проекта"

В Державинском начала работу школа "Администратор проекта" (18+) для сотрудников университета. Это часть проекта "Внедрение проектного управления", направленного на повышение результативности и управленческих компетенций сотрудников.
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