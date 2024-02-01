Россия откроет центры по оказанию консульских услуг в восьми странах

Известия/Дмитрий Коротаев Россия планирует открыть специальные центры по оказанию консульских услуг для соотечественников в восьми странах, сообщил в беседе с ТАСС глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
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