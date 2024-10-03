Кейт Миддлтон впервые вышла в свет с принцем Уильямом после завершения курса химиотерапии

Кейт Миддлтон снова вышла в свет после завершения курса химиотерапии. Принцесса Уэльская вместе с супругом, принцем Уильямом, встретилась с больной раком девушкой Лиз Хаттон, о чём Кейт рассказала в инстаграме*.
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